Seranit Grup’ta bayrak değişimi
Yapı sektörünün önemli oyuncularından Seranit Grup, 2017 yılına üst yönetiminde önemli bir değişimle girdi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
2012 yılından bu yana Seranit Grup başkanlığı ve genel müdürlük görevini yürüten Hamdi Altunalan görevinden ayrılırken yerine genel müdürlük görevine vekâleten genel müdür yardımcısı Ahmet Mandıracı getirildi.
Yönetim kurulu üyeliğine ise aynı zamanda Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Fatih Kıvanç getirildi. 2003 yılında Seranit Grup’ta ihracat uzmanı olarak iş hayatına başlayan Ahmet Mandıracı, ihracat bölge müdürü, ihracattan sorumlu genel müdür yardımcısı gibi önemli görevlerde yer aldı.
Önceki haber Divan Erbil’in başına geçti
Sonraki haber Sabancı'dan kadınlara destek
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?