Shell & Turcas’a yeni CFO
Türkiye’nin önde gelen enerji şirketlerinden Shell & Turcas’ta üst yönetimde önemli bir değişiklik yapıldı. Perakende satışlar, ticari akaryakıtlar, ticari filo ve madeni yağlar alanında faaliyet gösteren şirkette CFO pozisyonuna Nihal Kanay getirildi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Enerji sektöründe finans alanındaki kariyerine 1 üniversite mezuniyetinin hemen ardından Shell ile başlayan Kanay’ın firmada 26 yılı aşan deneyimi bulunuyor.
Bu süre içinde hazine, krediler yönetimi, bütçe ve planlama, vergi ve finans müdürü pozisyonlarının yanı sıra Shell Grubu’nun çeşitli projelerinde de rol alan Kanay, 2012 yılından bu yana Akdeniz Ülkeleri ve Kuzey Afrika Bölgesi’nin finans kontrolörlüğünü yürüttü.
Kanay, Shell & Turcas’taki yeni görevinde bilişim, satın alma ve finans departmanlarından sorumlu CFO oldu. Bunun yanı sıra Shell & Turcas İcra Kurulu üyeliği ve bazı Shell & Turcas iştiraklerinin yönetim kurulu üyeliği görevlerini de üstlendi. Kanay, ayrıca Shell Türkiye Koordinasyon Kurulu’nun da üyesi oldu.
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