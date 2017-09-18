Shell’de üst düzey atama
Dünyanın önde gelen uluslararası enerji şirketlerinden Shell’in önemli global pozisyonlarından birine Türkiye’den bir isim atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Shell & Turcas’ın perakende satışlar genel müdür yardımcılığı, satış ve operasyon müdürlüğü görevini yürüten Burçin Toktamış, Shell’in ticari filo iş kolu’nun tüm sektörler ve satış kanallarından sorumlu global pazarlama direktörü oldu.
Enerji sektöründe yöneticilik kariyeri üniversite mezuniyetinin hemen ardından Shell ile başlayan Toktamış’ın, firmada 23 yılı aşan tecrübesi bulunuyor.
Bu süre içinde üretim planlama, ikmal zinciri, satış, iş geliştirme, kanal yönetimi gibi farklı alanlarda çalışan Toktamış, dokuz yıldır Shell & Turcas’ın icra kurulunda da yer alıyordu.
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