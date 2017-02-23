Siemens Enerji’de iki atama
Enerji sektöründe entegre çözümler sunan Siemens’de iki yeni atama gerçekleşti.
Ocak ayı itibariyle Siemens AŞ İcra Kurulu Üyesi, Enerji Üretimi Servisleri Ülke Yöneticisi Levent Dinçer, mevcut görevlerine ek olarak Enerji Üretimi Bölümü Ülke Yöneticiliği’ni de üstlendi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Diğer taraftan Enerji Yönetimi Orta Gerilim ve Sistemleri Birim Yöneticiliği’ne ise Sinan Bubik atandı.
1989 yılında Siemens AŞ’de satış ve pazarlama mühendisi olarak çalışmaya başlayan Levent Dinçer, Kasım 2013’ten beri de Siemens AŞ İcra Kurulu Üyesi.
Sinan Bubik ise iş hayatına 1995 yılında Siemens Özel Haberleşme Sistemleri Bölümü’nde satış mühendisi olarak başladı.
2009 yılında Rüzgar Enerjisi Bölüm Yöneticiliği yaptı, 2011 yılından itibaren ise Enerji Üretimi Bölümü’nden sorumlu oldu.
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