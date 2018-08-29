Sigorta sektöründen transfer
Türkiye’de 54 ve yurtdışında Rusya, Yunanistan, KKTC olmak üzere toplam 57 noktada hizmet veren oto bakım ve onarım markası Auto King, yeni CEO’sunu sigorta sektöründen transfer etti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
TEB Sigorta, Zurich Sigorta, Sigorta Dükkanım ve FU Gayrimenkul gibi şirketlerde uzun yıllar yöneticilik yapan sigorta sektörünün deneyimli isimlerinden Ertuğrul Bul, Auto King’in CEO’su olarak göreve başladı.
Bul, profesyonel kariyerine Ziraat Bankası’nda adım attı. Çalışma hayatına Garanti Bankası ve Garanti Sigorta’da devam eden Bul, Garanti Sigorta’da üst düzey yöneticilik yaptı.
Ardından TEB Sigorta’ya CEO olarak atanan Bul, daha sonra Zurich Sigorta, Sigorta Dükkanım ve Fu Gayrimenkul şirketlerinde CEO olarak
görev aldı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?