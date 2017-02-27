SOCAR’da üst düzey değişiklik
Türkiye’de 18 milyar doları aşkın yatırım hedefleyen Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR, Türkiye’deki üst düzey yönetiminde değişikliğe gitti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Yapılan değişiklikler kapsamında STAR Rafineri Genel Müdürü Dr. İbrahim Palaz, SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı olarak atanırken, boşalan koltuğuna ise Mesut İlter getirildi.
Son olarak Tüpraş’ta teknik işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Mesut İlter, 1980 yılında İpraş Rafinerisi’nde işletme mühendisi olarak iş hayatına başladı.
Sektörde pek çok farklı pozisyonda çalışan İlter, STAR Rafineri’nin Türkiye’deki tüm projelerinden sorumlu olacak.
Enerji sektörünün deneyimli ismi Dr. İbrahim Palaz ise daha önce, akademik çalışmalarının yanı sıra, Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde Amoco, Halliburton, Universal Pegasus, BOTAŞ International gibi önemli firmalarda, büyük projelerde görevler üstlendi.
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