Socar’ın dış ilişkilerini yönetecek
Dünyanın en köklü petrol şirketlerinden biri olan Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR, Türkiye’ye 2011 yılında girdi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
2020 yılına kadar rafineri, petrokimya, enerji, lojistik, dağıtım ve depolama entegrasyonunu tamamlayarak bu alanda Türkiye’nin en büyük üretim şirketi olmayı hedefleyen SOCAR, bu doğrultuda hem üretime hem de insan kaynağına yatırım yapıyor.
SOCAR Türkiye’nin dış ilişkileri başkanlığı görevine Murat LeCompte getirildi. LeCompte, SOCAR Türkiye ve bağlı şirketlerinin kurumsal ilişkileri, medya ilişkileri, sosyal sorumluluk projeleri, kurum içi iletişim ve kriz yönetimi stratejilerinden sorumlu olacak.
LeCompte’nin enerji ve teknoloji endüstrilerinde 27 yılı aşkın tecrübesi bulunuyor.
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