Sodexo Türkiye’ye yeni kadın CEO
Geçtiğimiz haftalarda 2012 yılından bu yana Sodexo Türkiye’nin icra kurulu başkanlığı görevini yürüten Burçin Ressamoğlu’nun İngiltere’nin başına geçtiğini yazmıştık.
YŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Ressamoğlu’ndan boşalan koltuğa kimin geleceği sonunda belli oldu. Microsoft Türkiye’de kurumsal hizmetlerden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürüten Eda Uluca, Sodexo’nun icra kurulu başkanı oldu.
Çalışma hayatına Koç Grubu bünyesinde başlayan Uluca, sonrasında ise Digital Corporation, SAP ve Oracle şirketlerinde satış ve pazarlama alanında Türkiye ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgelerini kapsayan yöneticilik görevlerinde bulundu.
2011-2014 yılları arasında Turkcell’de görev yapan Uluca, son olarak Microsoft Türkiye’de çalışıyordu.
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