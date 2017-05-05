Sony’ye yeni genel müdür
Tüketici elektroniğinden filmlere, telefondan oyuna pek çok farklı ürün grubunu bünyesinde barındıran Sony Eurasia’nın genel müdürü değişti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Türkiye’nin de bağlı olduğu Sony Eurasia genel müdürlüğü görevine Tatsuo Takahashi atandı. Tatsuo Takahashi’nin Sony kariyeri 1987 yılında başladı.
Avustralya, Panama, Miami, Singapur ve Tokyo gibi ülkelerde çalışan Takahashi, 2014’te Sony Ukrayna’nın genel müdürlüğü görevini üstlendi.
Bu dönemde Sony Ukrayna sağlam bir operasyonel yapıya kavuştu, satış ve pazarlama faaliyetlerini geliştirdi.
Tatsuo Takahashi, görevini 2014 yılından beri Sony Eurasia Genel Müdürü olarak yürüten Kazuteru Makiyama’dan devraldı.
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