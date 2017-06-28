Sorumlu olduğu ülke sayısı arttı
Schneider Electric Türkiye, İran ve Orta Asya IT İş Birimi genel müdür yardımcılığı görevine 2013 yılından bu yana şirkette görev alan Mustafa Demirkol atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Demirkol, Schneider Electric IT çözümleri, datacenter, kritik güç ve soğutma ürün ve hizmetlerinin bölgedeki satış ve pazarlamasından sorumlu olacak.
İş hayatına 2005’te Sabancı Holding’te başlayan Demirkol, 2009’da Sabancı Holding’te stratejik planlama uzmanı oldu.
Daha sonra Avea’da stratejik işbirlikleri departmanında kıdemli uzman olarak çalıştı. 2011’de ise Kibar Holding’te strateji ve iş geliştirme departmanını kurdu.
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