Sorumluluk alanı genişledi

Kasım 9, 2018 0 Yorum 105 Okunma
Sorumluluk alanı genişledi

Dünyanın önde gelen otomotiv orijinal ekipman üreticileri için emisyon ve yakıt tasarrufu çözümleri üreten Delphi Technologies’te üst düzey bir atama gerçekleşti.

Otomotiv sektöründe daha önce çeşitli şirketlerde önemli görevlerde bulunan Sinan Aslan, Delphi Technologies’te Türkiye, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika Bölgeleri’nden sorumlu pazarlama müdürlüğü görevine getirildi.

Aslan, Hyundai Assan Otomotiv ve Nissan gibi şirketlerde yöneticilik yaptı.



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