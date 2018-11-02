Sorumluluk bölgesine Avrupa eklendi
Dünya genelinde 30 milyon kurulu cihaz ve terminal ile ödeme sistemlerinin önemli şirketlerinden olan Verifone’un Türkiye ofisinden Londra ofisine üst düzey bir atama gerçekleşti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Verifone EEMEA Bölgesi (Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) Başkanı ve Global İcra Kurulu Üyesi Bülent Özayaz’ın sorumluluk bölgesine tüm Avrupa eklendi.
Verifone Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’dan Sorumlu Başkan ve Verifone Global İcra Kurulu Üyesi görevine getirilen Özayaz, çalışmalarına Londra ofisinden devam ediyor.
Özayaz’ın sorumlu olduğu ülke sayısı 81’den 111’e çıkarken, bu ülkelerden 19’unda Verifone ofisleri yer alıyor.
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