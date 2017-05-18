Sorumlulukları artıyor
Demirören Holding’in 2016 yılında satın aldığı Total Oil Türkiye, 450’yi aşan istasyonu ve yüzde 5,6’lık pazar payı ile Türkiye’nin önde gelen akaryakıt şirketlerinden biri.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Daha güçlü ve daha etkin istasyon ağına sahip olmayı hedefleyen şirket, istasyon yatırımlarında daha çok şehir içi ve prestijli projelere odaklanıyor. Total Oil Türkiye, bu bağlamda büyük şehirlerde fırsatları kovalıyor.
Bu projelerin arkasındaki isim olan Total Oil Türkiye İstasyonlar Direktörü Mustafa Akgül, Demirören Holding yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Akgül, Total’i çok iyi tanıyan bir isim.
Total’deki kariyerine 1990 yılında satış temsilcisi olarak başladı. Daha sonra proje müdürlüğü, yakıtmatik müdürlüğü gibi pozisyonlarda görev aldı.
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