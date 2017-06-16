Sorumlulukları arttı
Türkiye ilaç sektörü için adeta bir insan kaynağı merkezi olarak görev yapıyor. Her hafta ilaç sektöründe Türkiye’den yapılan global atamalara yer veriyoruz. Bunlardan biri de Serra Uluışık oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Pfizer Türkiye’ye 13 yıl önce katılan Serra Uluışık, Türkiye ve Kafkasya’nın insan kaynakları lideri oldu.
Bugüne kadar ürün müdürlüğü, kurumsal ilişkiler müdürlüğü ve kurumsal eğitim ve gelişim müdürlüğü gibi çeşitli görevlerde bulunan Serra Uluışık, görevlerine ek olarak, Pfizer’in Avusturya ve İsviçre organizasyonunun eğitim sorumluluğunu da üstlendi.
En son görevi olan Türkiye & Kafkaslar İK müdürlüğü görevinde işe alım süreçlerinin yenilenmesi, standardize edilmesi ve yetenek stratejilerinin güncellenmesi gibi konulara liderlik edecek.
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