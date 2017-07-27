STFA İnşaat’ın başına geçti
STFA Yatırım Holding iştiraklerinden STFA İnşaat’ın grup başkanlığı görevine sektörün deneyimli yöneticilerinden Uğur Koyunoğlu getirildi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Çalışma yaşamına 1980 yılında BTK İnşaat’ta saha şefi olarak başlayan Koyunoğlu ardından, 1987-2009 yılları arasında ENKA İnşaat’ta proje müdürü, proje direktörü, 2010-2012 yılları arasında Yapı Merkezi İnşaat’ta genel direktör olarak çalıştı.
2013- 2015 yılları arasında Rönesans İnşaat’ın grup başkanı ve ardından icra komitesi başkanı olarak görev yaptı.
Koyunoğlu, Libya, Fas, Katar, Cezayir, Belarus, Rusya, Ukrayna, Hollanda gibi ülkelerde, raylı sistem, fabrika, endüstriyel tesis, tarama ve deniz yapıları, elektrik santrali, alışveriş merkezi, konut gibi birçok alandaki inşaat projelerinin yönetimini üstlendi.
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