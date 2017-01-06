STK’larda değişim
TÜROB’a patron genel sekreter
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), turizm sektörünün önemli derneklerinden biri.
TÜROB’un yönetiminde geçtiğimiz hafta önemli bir değişiklik oldu. Genel sekreterlik koltuğuna NG Otelleri’nin yönetim kurulu başkanı Hediye Güral Gür oturdu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bir önceki genel sekreter Uygar Koçaş, The Marmara’dan başka bir otele geçince, tüzük gereği genel sekreterlik görevi de sona ermiş oldu.
Derneklerde icradan sorumlu olan genel sekreterler genelde dışarıdan atanan profesyonel isimlerden seçilir. TÜROB ise bu noktada farklı bir strateji izliyor. Genel sekreterler yönetim kurulu üyeleri arasında seçiliyor. Bu nedenle TÜROB’da patronların da genel sekreterlik koltuğuna oturduğunu görmek mümkün.
IOE’ye Türkiye’den başkan
145 ülkedeki 157 ulusal işveren teşkilatını bünyesinde bulunduran Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE), işverenleri dünyada çalışma hayatı ve sosyal politikalar alanında temsil etmeye yetkili tek kuruluş.
Dünyanın çeşitli ülkelerinden 20 kişinin görev yaptığı IOE’nin yönetim kurulu başkanlığına ilk kez Türkiye’den bir isim seçildi. TİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Santa Farma İlaç Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kiresepi,
IOE Başkanı seçildi. Böylece Kiresepi, IOE’nin başkanlığına seçilen ilk Türk oldu. Görevi 2017’nin haziran ayında Cenevre’de gerçekleştirilecek IOE Genel Kurulu’nda Arjantinli Daniel Funes de Rioja’dan devralmaya hazırlanan Kiresepi, üç yıl ^ boyunca başkanlık koltuğunda oturacak.
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