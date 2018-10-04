STM’de üst yönetim değişti
Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki olan ve 2018 yılında dünya savunma şirketleri arasında ilk 100 listesine giren STM’de genel müdür değişikliğiyle birlikte yeni dönem başladı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
2000 yılından itibaren STM Savunma bünyesinde önemli görevlerde yer alan Murat İkinci, yeni genel müdür oldu.
STM, milli ve uluslararası projelerde uzmanlaştığı askeri gemi tasarım ve mühendislik-inşa-modernizasyon alanlarındaki ihracat çalışmalarını devam ettirmeyi ve pazarı çeşitlendirmeyi hedefliyor.
Kamikaze ve gözetleme Drone’ların tasarımı ve geliştirilmesi konusunda önemli mesafe kat eden STM, bu konudaki çalışmalarına hız verecek.
STM, bu alanda Türkiye’de elde ettiği deneyimi yeni dönemde stratejik pazarlara yönelik ihracatla pekiştirmeyi amaçlıyor.
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