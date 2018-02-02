Stratejik sağlık inisiyatifleri müdürü oldu

Şubat 2, 2018 0 Yorum 217 Okunma
Stratejik sağlık inisiyatifleri müdürü oldu

Nisan 2004’ten beri AstraZeneca Türkiye’de çalışan ve son olarak satın alma & finansal planlama ve analiz müdürü olarak görev yapan Burcu Ekşioğlu, Ruhsatlandırma ve Pazar Erişim Departmanı’na stratejik sağlık inisiyatifleri müdürü olarak atandı.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN 
asakarya@ekonomist.com.tr

Ekşioğlu, iş hayatına 2002 yılında Deloitte and Touche’da denetçi olarak başladı.

2004 yılında finansal analist olarak AstraZeneca Türkiye ailesine katılan Ekşioğlu, sonrasında sırasıyla finansal analiz ve kontrol yöneticisi, pazarlama planlama yöneticisi, iş geliştirme yöneticisi, iş geliştirme müdürü gibi görevlerde bulundu.



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