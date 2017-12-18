Sunar Şirketler Grubu’na CEO oldu
Adana merkezli tarımsal sanayi şirketler grubu Sunar Grup’ta üst yönetim değişti. Hasan Abdullah Özkan, Sunar Grubu’nun CEO’su olarak atandı. Özkan, daha önce Eksim Yatırım Holding’te projeler müdürü olarak görev almıştı.
Tarıma dayalı sanayi ve gıda sektöründe faaliyet gösteren Sunar, 800’den fazla çalışanıyla beş kıtada 100’den fazla ülkeye ihracat yapıyor.
Şirket, yıllık 900 bin ton yağlı tohum ve hububat işleme kapasitesiyle Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın en büyük tarıma dayalı sanayi gruplarından biri olmayı hedefliyor.
Sunar, Türkiye mısır yağı ihracatının yüzde 60’ını, ayçiçek yağı ihracatının yüzde 12’sini, glikoz ihracatının yüzde 23’ünü, nişasta ihracatının ise yüzde 45’ini tek başına gerçekleştiriyor.
Toplam grup şirketleri cirosu 1,2 milyar TL civarında bulunuyor. Sunar Grup, tarıma dayalı sanayi alanında beş farklı sektörde faaliyet gösteriyor.
Grup şirketlerinden, Sunar Mısır; nişasta ve nişasta bazlı ürünler, Elita Gıda; perakende ve ev dışı tüketime yönelik bitkisel sıvı yağlar, Sunar Özlem; un ve yem, NÇS; taze meyve alanında üretim ve satış yapıyor.
Son dönemde yurtdışı büyümesini hızlandıran Sunar markası Ekonomi Bakanlığı tarafından Turquality marka destek programı kapsamında destekleniyor.
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