SwarTea’ye yeni yönetici
Çalışma hayatında yerel ve çok uluslu şirketlerde satış ve pazarlama yöneticiliği ve danışmanlığı görevlerinde bulunmuş olan Süheyla İpek, AcademyTech Group bünyesinde yer alan SwarTea’nin kurumsal pazarlama yöneticiliğine getirildi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Çalışma hayatına ABD’nin önde gelen halkla ilişkiler firmalarından birinin Türkiye ofisinde stajyer olarak başlayan İpek, mesleki kariyeri boyunca özellikle eğitim ve akabinde bilişim, teknoloji ve medikal alanlarında faaliyet gösteren, yerel ve çok uluslu şirketlerde satış pazarlama yöneticiliği ve danışmanlığı görevlerinde bulundu.
İpek, İşletme üzerine aldığı lisans eğitiminden sonra İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde pazarlama yönetimi alanında yüksek lisans yaptı.
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