Takeda Türkiye’den global atama
Japonya merkezli ilaç şirketi Takeda, 2009 yılından bu yana Türkiye’de de faaliyet gösteriyor. Özellikle son iki yıldır Türkiye’de hızlı bir büyüme sürecine giren şirket, yurtdışına üst düzey yönetici ihraç etmeye başladı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
2014 yılında Takeda Türkiye’ye İK, iletişim ve idari işler direktörü olarak katılan Senem Birim Alp, NEMEA Bölgesi, executive insan kaynakları ve iletişim direktörü olarak atandı.
Birim, yeni görevinde, Türkiye’nin yanı sıra Güney Afrika, Ukrayna, Suudi Arabistan, Mısır, Lübnan, Körfez ülkeleri, Moldova, İran, Cezayir gibi ülkelerden sorumlu olacak.
Bankacılık, telekomünikasyon ve ilaç gibi farklı sektörlerde 17 yılı aşkın süredir İK konusunda çalışan Alp, Takeda Türkiye’ye ‘en iyi işveren sertifikası’ kazandırdı.
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