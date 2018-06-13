Takeda’ya içeriden genel müdür
Japon ilaç şirketi Takeda, çalışanlarına kariyer imkanı sunan bir şirket.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bu doğrultuda önemli bir adım atıldı. Son üç yıldır Takeda Türkiye’nin genel müdürlüğünü yürüten Gamze Yüceland’ın nisan ayında Takeda Kanada Ülke Başkanlığı’na atanmasının ardından, bu göreve Dr. Erdal Bozdoğan atandı.
2015 yılından bu yana Takeda Türkiye’de Spesifik Ürünler İş Birimi Direktörlüğü görevini sürdüren Bozdoğan, bu süre zarfında çeşitli onkoloji, hematoloji ve gastroenteroloji ürünlerinin satış ve pazarlama ekiplerinin kurulması sürecini yönetti.
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