Takeda’ya içeriden genel müdür

Haziran 13, 2018 0 Yorum 86 Okunma
Takeda’ya içeriden genel müdür

Japon ilaç şirketi Takeda, çalışanlarına kariyer imkanı sunan bir şirket.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN 
asakarya@ekonomist.com.tr

Bu doğrultuda önemli bir adım atıldı. Son üç yıldır Takeda Türkiye’nin genel müdürlüğünü yürüten Gamze Yüceland’ın nisan ayında Takeda Kanada Ülke Başkanlığı’na atanmasının ardından, bu göreve Dr. Erdal Bozdoğan atandı.

2015 yılından bu yana Takeda Türkiye’de Spesifik Ürünler İş Birimi Direktörlüğü görevini sürdüren Bozdoğan, bu süre zarfında çeşitli onkoloji, hematoloji ve gastroenteroloji ürünlerinin satış ve pazarlama ekiplerinin kurulması sürecini yönetti.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap