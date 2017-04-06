Tanı’ya yeni genel müdür
Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren Tanı, omnichannel (çoklu kanal) yaklaşımıyla müşteri odaklı entegre pazarlama çözümleri, analitik danışmanlık ve firmaların ihtiyaçlarına yönelik butik CRM hizmetleri sunan bir şirket.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
23 farklı sektörden 170 markaya hizmet veriyor. Son olarak sadakat uygulaması Chippin’i piyasaya süren şirket, 2017’de büyümesini hızlandırmayı hedefliyor.
Şirket, yeni hedefleri doğrultusunda üst yönetiminde değişikliğe gitti. Tanı’nın yönetiminin başına Hülya Varlık getirildi.
İş hayatına Koç Holding’te başlayan Varlık, Tanı bünyesinde son 15 yılda, iş geliştirme ve kanal yöneticiliğinden segment ve marka yönetimine, veri yönetiminden inovasyon birimlerine kadar farklı alanlarda liderlik yaptı.
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