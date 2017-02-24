Tavuk Dünyası’na yeni CEO
Yaklaşık altı yıl önce kurulan Tavuk Dünyası, bugün 100’ü aşkın şubesiyle Türkiye’nin önde gelen yeme içme markalarından biri.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
2015 yılında özel sermaye fonu Mediterra Capital ile ortaklık yapan şirket, bu doğrultuda kurumsallaşma çalışmalarını hızlandırdı.
Şirketin bu konudaki son adımı ise CEO görevine Volkan Mumcu’yu getirmek oldu. Mumcu, başlatacağı kurumsal dönüşüm çalışmalarıyla şirketi hem yurtiçinde hem de yurtdışında
büyütecek.
İş hayatına 1992 yılında Çukurova Ziraat Endüstri ve Ticaret’te başlayan Volkan Mumcu, Unilever ve Danone gibi global firmalarda da çalıştı.
2006-2015 yılları arasında Yıldız Holding’in süt ve sütlü ürünler şirketi Seher Gıda’da genel müdürlük görevini üstlendi.
Mumcu, Tavuk Dünyası’ndaki yeni görevinden önce ise Azmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret’te genel müdürlük görevini yürütüyordu.
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