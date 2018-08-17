Tavuk Dünyası’na yeni CFO
2011 yılında kurulan Tavuk Dünyası, bugün 160’ın üzerinde restoranıyla hizmet veriyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
2015 yılında Türkiye’nin özel sermaye fonu Mediterra Capital ile ortaklığa giden Tavuk Dünyası, bu ortaklığın ardından kurumsallaşma konusuna hız verdi.
Bu doğrultuda da finans sektörünün tecrübeli ismi Arda Cingöz’ü şirketin CFO’su olarak atadı. Cingöz, kariyerine kurumlara denetim, danışmanlık, finansal danışmanlık ve risk danışmanlığı gibi farklı birçok alanlarda hizmet sunan Deloitte & Touche’de denetleme uzmanı olarak başladı.
Ardından Tiryaki Agro Gıda Sanayi’de görev alan Cingöz, şirketin tüm finans, muhasebe, hazine, bütçe, raporlama gibi çalışmalarından sorumlu oldu. Cingöz, Şubat 2013’te ise CFO olarak Bahçeşehir Kolejleri’nin yönetim ekibine katıldı.
Bu süreçte iş geliştirme, bütçeleme, maliyet muhasebesi gibi pek çok farklı alanda çalıştı.
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