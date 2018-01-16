Tedarik zinciri direktörü oldu
Kibar Holding şirketlerinden Assan Hanil, otomotiv yan sanayiinin önemli ana parça tedarikçilerinden biri. Şirkette kritik pozisyonlardan birine atama yapıldı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Assan Hanil’in tedarik zinciri direktörlüğü görevine Seda Düzgün atandı.
2002 yılında İmortaş Otomotiv’de kalite mühendisi olarak çalışma hayatına başlayan Düzgün, yaklaşık dört yıllık bir sürecin ardından 2006 yılında Assan Hanil’de kalite sistem mühendisi olarak göreve başladı.
Assan Hanil’de sırasıyla kalite sistem mühendisliği, planlama & sevkiyat müdürlüğü gibi görevlerde bulundu.
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