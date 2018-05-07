Tedarik zincirini yönetecek
Türkiye traktör pazarının önemli oyuncularından Türk Traktör’ün üst yönetiminde önemli bir atama oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Şirketin tedarik zincirinden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine uzun yıllardır Koç Grubu şirketlerinde farklı görevlerde bulunan Ergun Özdamar atandı.
Özdamar, 2007 yılında Koç Holding’te BT yöneticisi olarak yer aldı.
TürkTraktör çatısı altındaki görevine 2010 yılında BT müdürü olarak başlayan Ergun Özdamar, yeni görevinde yurtiçi ve yurtdışı siparişlerin planlanması, alınan siparişlere karşılık nihai ürünlerin yurtdışından ithal edilmesi, Türk Traktör bünyesinde üretilecek siparişlerin üretim planlarının yapılması gibi konularda çalışacak.
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