Tekfen yönetiminde kadınların payı artıyor
Son yıllarda kadınları iş hayatında önemli noktalarda görsek de hala yeterli değil.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Yapılan araştırmalara göre dünyanın en büyük 200 şirketinin yönetim kurulunda 85 erkeğe karşılık sadece 15 kadın var.
Türkiye’de ise yönetim kurullarında kadın oranı yüzde 13. Bu konuda önemli bir adım Tekfen’den geldi.
Son genel kurulda Gülsüm Azeri’nin yönetim kuruluna girmesiyle, 11 kişilik kurulda kadın sayısı dörde, böylece yönetim kurulunda kadın temsiliyet oranı yüzde 36’ya yükseldi.
Tekfen’in de aralarında bulunduğu BİST 100’de yer alan şirketlerdeki kadın yönetici oranı ise ortalama yüzde 14,6. Tekfen Holding’in üç bağımsız kadın yönetim kurulu üyesi, kurumsal yönetim, denetim ve ücret komitelerinde görev alıyor.
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