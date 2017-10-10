Tekfen’in BT’sini yönetecek

Ekim 10, 2017 0 Yorum 86 Okunma
Tekfen’in BT’sini yönetecek

Geniş ölçekli ERP, iş zekası, üretim, pazarlama, satış, tedarik zinciri, finans, insan kaynakları ve teknik alanlarda çok sayıda uluslararası projede görev alan Kurtuluş Yavuz, Tekfen Holding Grup Şirketler Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü (CIO) görevine getirildi.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr

2012 yılından bu yana Eczacıbaşı Holding bünyesinde çalışan Yavuz, son olarak Eczacıbaşı Sağlık Grubu’nun IT direktörlüğünü yürütüyordu. Ayrıca şirkete dijital dönüşüm konusunda liderlik ediyordu.

Yavuz, 1995’de Karma Group Armada’da sistem ve network mühendisi olarak iş hayatına başladı. Uzun yıllar Roche’da yöneticilik yaptı.



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