Teknik genel müdür yardımcısı oldu
Mobilya sektöründe Yataş Bedding ve Enza Home markalarıyla büyüyen Yataş Grup, global büyüme hedefleri doğrultusunda yeni bir atama gerçekleştirdi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Şirketin yeni teknik genel müdür yardımcısı Ali Ömerli oldu.
Ömerli, müşteri talebinin tahmininden siparişin alınmasına, üretimden müşteriye ulaştırılmasına, sonrasında ise müşterinin deneyiminin takip edilmesine kadar olan ürün arzı değer akışının uçtan uca yönetilmesinden sorumlu olacak.
2007 yılı başında Yataş ailesine dahil olan Ömerli, yeni teknolojik ürünlerin geliştirilmesi konusunda adımlar attı.
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