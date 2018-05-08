Teknoloji sektöründen geçiş yaptı
Zülfikarlar Holding şirketlerinden Türkiye Petrolleri, marka ve pazarlama stratejileri ve akaryakıt dışı ürünler grubunun yönetim sorumlulukları için önemli bir transfere imza attı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Teknoloji konusunda uzman bir isim olan Aysun Şabanlı, Türkiye Petrolleri’nin pazarlama direktörü oldu. Şabanlı, Türkiye Petrolleri Pazarlama Direktörü olarak atanmadan önce Yota Devices Türkiye’nin ülke müdürü olarak görev yaptı ve markanın bu ülkelerdeki start up süreçlerini ve marka tutundurma faaliyetlerini yönetti.
2011-2015 yılları arasında Sony Mobile Türkiye Ülke Lideri ve Türkiye, İsrail ve Yunanistan pazarlama direktörü olarak Sony Mobile’ın markalaşma süreçlerini yönetti. 2008-2011 yılları arasında ise LG Elektronics’in marka pazarlama müdürlüğünü yaptı.
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