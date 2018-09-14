Teknolojiye yatırım yapıyor
İnovasyon merkezi ile birlikte operasyonlarına hız kazandıran Domino’s Pizza, son beş yılda 23 milyon TL’ye ulaşan teknoloji yatırımlarıyla müşteri memnuniyetini arttıracak çözümler geliştirmeye çalışıyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Domino’s Pizza’nın dünya çapındaki en büyük beşinci master frachisee’si konumundaki DP Eurasia Group, çatısı altında toplanan tüm ülkelerin teknolojik altyapılarını güçlendirmek için önemli bir transfer yaptı.
Sektörün deneyimli isimlerinden Gökhan Süderbay’ı CTO olarak yönetim kadrosuna katan DP Eurasia Group, Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan’daki tüm teknolojik çalışmalarını Süderbay ile sürdürecek.
Pek çok farklı şirkette yöneticilik yapan Süderbay, 2016-2018 arasında Hedef Filo’da bilgi teknolojileri ve iş süreçleri direktörü olarak çalıştı.
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