Telekomünikasyon deneyimi öne çıkacak
Almanya’nın en büyük enerji şirketlerinden Ewe, 2016 yılı başında bireysel ve kurumsal müşterilerine internet, telefon ve bulut hizmeti sunan ve 120 bin abonesi bulunan Millenicom’u satın alarak telekomünikasyon pazarında da faaliyet göstermeye başladı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Şirket, yeni yatırımını desteklemek ve teknolojik arka planı ile telekomünikasyon sektörüne benzer şekilde büyüyen enerji sektöründe hamle yapmak için bünyesine telekomünikasyon sektöründe deneyimli bir ismi kattı.
Ewe Enerji’nin Türkiye operasyonunun yeni satış ve pazarlama direktörü Kadir Bulut oldu. Kariyerine Logomotif Multimedia’da başlayan Bulut, yedi yıl boyunca Alman Accenture GmhB’de iletişim ve teknoloji uzman danışmanı görevini yürüttü.
Bulut, kariyeri boyunca teknoloji alanında önemli projelerde, IBM Türkiye’de yönetim danışmanlığı ve Türk Telekom’da organizasyon/ süreç ve tasarım müdürlüğü ve iş geliştirme müdürlüğü gibi üst düzey pozisyonlarda görev aldı.
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