Teleperformance Türkiye’nin yeni CEO’su
Dış kaynak CRM ve çağrı merkezi hizmet sağlayıcıları arasında yer alan Teleperformance Türkiye’nin yeni CEO’su Tülay Doğrular oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
2014’ten bu yana operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Tülay Doğrular, şirketin çoklu kanal müşteri deneyimi yönetimi alanında büyümesine ve yakın kıyı hedeflerine liderlik edecek.
Şirketin İstanbul, Trabzon, Uşak ve Balıkesir’deki çağrı merkezlerinde 2 bin 500’ü aşkın çalışanı var. Doğrular’ın finans sektöründe 12 yıl, çağrı merkezi ve CRM sektöründe toplam 13 yıl tecrübesi bulunuyor.
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