TEMA’ya yeni genel müdür
Türkiye’de çevre konusundaki en etkin vakıflardan biri TEMA.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Hayrettin Karaca ve Nihat Gökyiğit tarafından 1992 yılında kurulan TEMA, yaptığı kampanyalarla Anadolu’da yaşanmakta olan erozyon ve çölleşme tehlikesine kamuoyunun dikkatini çekmeyi başardı.
Bugün çevre ve kırsal kalkınmaya ilişkin önemli projeler yürüten TEMA Vakfı’nın genel müdürlük görevine Oben Akyol getirildi. Akyol, Fransa’da bulunan Akdeniz Agronomi Enstitüsü’nde gıda ekonomisi üzerine yüksek lisans yaptı.
1994 yılında aynı enstitüde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Akyol, 1996’da Nestle Türkiye’de ürün müdürü olarak çalışmaya başladı. Son olarak Nestle Türkiye’de çikolata grubunun genel müdürü olarak görev yapıyordu.
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