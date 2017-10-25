Temsa’nın başına geçti
Sabancı Holding iştiraklerinden Temsa Ulaşım Araçları’nın genel müdürlüğü görevine Hasan Yıldırım getirildi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
İş hayatına 2001 yılında Almanya’da Fraunhofer Gesellschaft şirketinde pazarlama uzmanı olarak başlayan Yıldırım, sırasıyla pazarlama müdürü ve iş geliştirme müdürü olarak görev yaptı.
2004 yılında Daimler-Benz AG bünyesinde pazarlama analisti olarak çalıştı. Hasan Yıldırım, 2005 yılında Almanya’da Man AG şirketinde Global Man ve Neoplan ürünlerinden sorumlu global ürün müdürü olarak üç yıl çalıştıktan sonra 2008 yılında Iveco Fransa’ya katıldı.
Iveco’nun Fransa ve İtalya organizasyonlarında sırasıyla global pazarlama müdürü, global filo ve ihale müdürü ve Asya bölge müdürü olarak görev yaptı. Son olarak Uzakdoğu bölgesinde 18 ülkeden sorumlu genel müdür olarak çalıştı.
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