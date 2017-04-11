Tepe Güvenlik’e yeni genel müdür
Bilkent Holding’e bağlı olarak 2011 yılında kurulan Tepe Güvenlik, kişi ve kurumlara yönelik özel elektronik güvenlik çözümleri üreten bir şirket. Altı yılda abone sayısı 60 bini aşan şirketin genel müdürü değişti.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Şirketin başına farklı sektörlerde deneyimleri bulunan Özgür Gök getirildi. 1972 yılında Ankara’da doğan Özgür Gök, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde makine mühendisliği eğitimi aldı.
1997 yılında yüksek lisansını yine aynı üniversitede makine teorisi ve kontrol alanında tamamladı. Kariyerine 1994 yılında ısıtma, soğutma ve havalandırma sektöründe başlayan Gök, çeşitli firmalarda sırasıyla satış mühendisliği, servis mühendisliği, servis müdürlüğü, satış müdürlüğü, pazarlama direktörlüğü görevlerinde bulundu.
Yeni görevinden önce son olarak güneş enerji sistemleri üzerine imalat ve EPC (bir güneş enerjisi tesisinin kurulumundaki mühendislik, tedarik ve inşaat süreçlerinin tümü) alanında hizmet veren bir firmada genel müdürlük yaptı.
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