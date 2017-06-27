Tolon’un sorumlulukları arttı
Dünyadaki trend ve alışkanlıklar üzerine yaptığı araştırmalarla öne çıkan Nielsen, 100’ün üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor. Şirketin hızla büyüdüğü ülkelerden biri de Türkiye.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Nielsen Türkiye’nin başarılı büyüme performansı Nielsen merkez yönetiminin de dikkatini çekti.
Nielsen Türkiye yönetim ekibinin önemli isimlerinden olan Erdem Tolon, Nielsen media research genel müdürlüğü görevine ek olarak Türkiye, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Macaristan’ın aralarında bulunduğu CEE bölgesi iş geliştirme direktörü sorumluluğuna getirildi.
Kariyerine Nielsen’de 2005 yılında pazarlama uzmanı olarak başlayan Erdem Tolon, 2007 yılında pazarlama müdürü oldu. 2012 yılından bu yana ise Nielsen’de medya genel müdürü olarak çalışıyor.
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