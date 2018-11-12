Tüketici sağlığı genel müdürü oldu
Ağız bakımı ve sağlıklı yaşam kategorisinde pek çok markayı bünyesinde barındıran GSK Tüketici Sağlığı Türkiye’nin genel müdürü Özlem Kaynak oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Kaynak, GSK Tüketici Sağlığı Ortadoğu ve Afrika bölgesinin de yönetim kurulu üyesi olarak görev alacak. Ekonomi alanında lisans ve yüksek lisans derecelerine sahip olan Kaynak, kariyerine telekomünikasyon sektöründe başladı.
Sonrasında 12 yıl boyunca Beiersdorf’da pazarlama ve satış alanlarında çeşitli rollerde görev aldı. Son üç yıldır bir Perrigo şirketi olan Omega Pharma Türkiye’nin genel müdürü olarak çalışıyordu. GSK bünyesinde Sensodyne, Parodontax, Otrivine gibi markalar bulunuyor.
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