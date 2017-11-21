Tüketici sağlığı ondan sorulacak
Türkiye’de Bayer’in tüketici sağlığı ülke müdürü Taygun Günay olarak belirlendi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bayer’e katılmadan önce Procter & Gamble (P&G) Türkiye’de marka operasyonları direktörü ve yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten Taygun Günay, iş hayatına ilk adımını 1998 yılında Gillette Türkiye’de attı.
Gillette Londra ofisinde CEEMEA (Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) Bölgesi’nden sorumlu ürün müdürü olarak çalıştı ve ardından Procter & Gamble’ın Brüksel ve Cenevre ofislerinde marka müdürü olarak görev aldı.
Daha sonra sırasıyla Türkiye’de güzellik ve kişisel bakım kategori direktörlüğü, Azerbaycan’da Kafkasya ülke müdürlüğü ve Türkiye’de pazarlama direktörlüğü rollerini devraldı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?