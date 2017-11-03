Turizmde yurtdışına atanan ilk kadın CEO
2009 yılından bu yana İstanbul’un ikonik oteli Pera Palace Hotel Jumeirah’ın genel müdürü olarak görev yapan Pınar Kartal Timer, Dubai’nin önemli turizm grubu Jumeirah’ın en önemli iki oteline genel müdür olarak transfer oluyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Dünyanın en lüks otelleri arasında gösterilen Jumeirah Medinat Resort içinde yer alan 294 odalı Jumeirah Al Qasr ve 283 odalı Dar Al Masyaf, bundan sonra sektörde 30 yılını tamamlayan Timer‘e emanet.
Timer, Türkiye otelcilik sektöründen yurtdışına genel müdür olarak atanan ilk kadın Türk oldu. Kariyerine 1988 yılında İstanbul Hilton’da gelirler departmanında başlayan Timer, 1994-2002 yılları arasında Hilton İstanbul ve Hilton Parksa satış ve pazarlama müdürü olarak görev yaptı.
Uzun yıllar Mövenpick Hotel’de de bölge satış ve pazarlama direktörü olarak çalıştı.
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