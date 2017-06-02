Türkiye, Balkanlar ve Kıbrıs genel müdürü oldu
Cilt bakımından gıda takviyelerine ve kilo yönetimine kadar farklı ürünleriyle 141 ülkede faaliyet gösteren Jeunesse Global, kısa bir süre önce Türkiye pazarına girdi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bu süreçte büyüme hızıyla dikkat çeken şirketin Türkiye, Balkanlar ve Kıbrıs genel müdürlüğü görevine Devrim Hamaratlar atandı.
Pek çok uluslararası şirkette yöneticilik yapan Hamaratlar’ın sorumluluğu altındaki ülkeler arasında Bosna Hersek, Slovenya, Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Sırbistan, Karadağ ve Kıbrıs bulunuyor.
Türkiye, Jeunesse dünyasındaki 141 ülke içerisinde 2017 şubat-mart döneminin büyüme lideri oldu. Şirketi hızlı bir büyüme sürecine sokmayı planlayan Hamaratlar, 2017’de 50 bin distribütör sayısına ulaşmayı hedefliyor.
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