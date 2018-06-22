Türkiye başkanı oldu
Elektrik anahtarı ve priz sektöründe faaliyet gösteren Panasonic Eco Solutions Türkiye’de başkanlık görevine, uzun yıllardır Panasonic bünyesinde farklı alanlarda yöneticilik yapan Tatsuya Kumazawa getirildi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Kumazawa, 2001 yılında Matsushita Electric Works’de (Panasonic Corporation) profesyonel iş hayatına adım attı.
17 yıl boyunca Panasonic’e bağlı farklı şirket ve birimlerde görev aldı. Kumazawa, Nisan 2017’den bu yana ise Panasonic Eco Solutions Türkiye’nin satış ve pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyordu.
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