Türkiye genel müdürü oldu
Dünyada 81 bini aşkın kişiye istihdam sağlayan ve 180’in üzerinde ülkede ticari faaliyet gösteren Philip Morris International’ın (PMI) Türkiye genel müdürlüğüne Filiz Yavuz Diren atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
PMI / Sabancı Holding ortaklığıyla kurulan ve toplam yatırımı 1 milyar doların üzerinde olan, 20’nin üzerinde ülkeye ihracat yapan Philip Morris/Sabancı’nın yeni genel müdürü Diren, Philip Morris/Sabancı’ya 1999 yılında finans analisti olarak adım attı.
Planlama, kurumsal ilişkiler ve satış departmanları da dâhil olmak üzere şirketin çeşitli alanlarında ve kademelerinde yönetici rolleri üstlendi.
Diren, ticari operasyonlarda verimlilik ve etkinlik artışını sağlayarak büyük çaplı dijital dönüşüme liderlik etti.
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