Türkiye, İran ve Orta Asya’dan sorumlu
Schneider Electric, enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında hizmet veren bir şirket.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Son dönemde büyüme hedefleri doğrultusunda bölgesel çapta yeni nesil insan kaynakları stratejilerini geliştirmeyi ve uygulamayı hedefleyen şirket, önemli bir atamaya imza attı.
Şirkette Türkiye, İran ve Orta Asya’nın insan kaynaklarından sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine Neslihan Ogan Gümrükçü getirildi.
Kariyerine Hexal Pharmaceuticals AG’de yönetici asistanı olarak başlayan Gümrükçü, son olarak Novartis’te insan kaynakları lideri olarak görev yapmaktaydı.
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