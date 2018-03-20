Türkiye, İran ve Orta Asya’dan sorumlu

Mart 20, 2018 0 Yorum 90 Okunma
Türkiye, İran ve Orta Asya’dan sorumlu

Schneider Electric, enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında hizmet veren bir şirket.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN 
asakarya@ekonomist.com.tr

Son dönemde büyüme hedefleri doğrultusunda bölgesel çapta yeni nesil insan kaynakları stratejilerini geliştirmeyi ve uygulamayı hedefleyen şirket, önemli bir atamaya imza attı.

Şirkette Türkiye, İran ve Orta Asya’nın insan kaynaklarından sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine Neslihan Ogan Gümrükçü getirildi.

Kariyerine Hexal Pharmaceuticals AG’de yönetici asistanı olarak başlayan Gümrükçü, son olarak Novartis’te insan kaynakları lideri olarak görev yapmaktaydı.



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