Türkiye ve Kuzey Afrika direktörü oldu
Uluslararası tedarik zinciri devi Brambles Grubu’nun bir parçası olan ve Avustralya’da kurulan CHEP, hızlı tüketim ürünleri, gıda, içecek ve perakende sektörleri için iş süreçlerini baştan sona optimize eden tedarik zinciri çözümleri sunan bir şirket.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Son dönemde Türkiye’den yönetici ihraç eden şirketlere CHEP de eklendi. Dört yıldır CHEP Türkiye’nin genel müdürü olan Şafak Aktekin, CHEP Türkiye ve Kuzey Afrika’nın bölge direktörü olarak atandı.
Şafak Aktekin, Fas, Mısır, Tunus ve Cezayir olmak üzere sorumlu olduğu ülkelerin genişlemesiyle beraber Avustralya yatırımlarını bu bölgede temsil etmeye devam edecek.
CHEP Türkiye’ye katılmadan önce DHL’de 12 yıl boyunca farklı görevlerde çalışan Şafak Aktekin, firmada tedarik zinciri süreçlerinin iyileştirilmesine ve maliyet yapılarının geliştirilmesine yönelik birçok projede yer aldı.
Aktekin, CHEP’te genel müdürlük görevini yürüttüğü dört yıl boyunca ise üst üste yüksek büyüme oranları yakalayarak Türkiye’ye yapılan uluslararası yatırımın artmasına katkı sağladı.
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