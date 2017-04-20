Türkiye ofisinin başına geçti
Dünyanın önde gelen teknoloji markalarından Konica Minolta, Türkiye’yi 2012 yılından bu yana İstanbul’da kendi kurduğu ofisinden yönetiyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Türkiye pazarına yatırım yapmaktan kaçınmayan şirket, geçen yıl inkjet tekstil baskı sistemleri, renk ve ışık ölçüm cihazları ve Mobotix markalı akıllı IP kamera çözümleriyle Türkiye pazarındaki ürün ve hizmet yelpazesini genişletmişti.
Konica Minolta, Türkiye ofisinin başına Shun Kambara’yı atadı. 2015’ten bu yana KMI (Konica Minolta Inc) Denizaşırı Ülkeler Genel Müdürü (Asya, Güney Amerika, Ortadoğu, Okyanusya) olarak görev yapan Shun Kambara, Tokyo’da bulunan Keio Üniversitesi Pazarlama Bölümü’nden mezun oldu.
Kariyerine 1982 yılında Konica Minolta’da başlayan Kambara, şirketin ABD, İngiltere, Singapur, Hong Kong, Brezilya gibi dünyanın farklı bölgelerindeki ülkelerde bulunan ofislerinde üst düzey pozisyonlarda çalıştı.
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