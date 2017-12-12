Türkiye operasyonunun başına geçti
DHL Freight Türkiye’nin genel müdürlüğüne, 2014’ten bu yana şirketin Anadolu bölge direktörü olarak görev yapan Hasan Kavcı atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
DHL’de 13 yılı aşkın tecrübesi bulunan Kavcı, yükseköğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü’nde tamamladı.
2004 yılında DHL’deki kariyerine başlayan Kavcı, Anadolu bölge direktörlüğü ve Ege Bölgesi şube müdürlüğü görevlerinde projelere imza attı.
Hasan Kavcı, şirket bünyesindeki performans yarışmalarında, karayolu tarafında satış alanında birincilik ödülleri almıştı.
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