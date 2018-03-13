Türkiye ve İsrail’i yönetecek

Mart 13, 2018 0 Yorum 100 Okunma
Türkiye ve İsrail’i yönetecek

Dünyanın önemli pazar araştırması şirketlerinden GfK, dijitalleşmenin getirdiği dönüşümle birlikte global, bölgesel ve yerel organizasyon yapılarını değiştiriyor.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN 
asakarya@ekonomist.com.tr

Bu doğrultuda şirkette üst düzey bir atama oldu.

Mete Uslukılınç, Türkiye ve İsrail’den sorumlu genel müdür olarak atandı. GfK Türkiye çatısı altında ‘perakende paneli’ ve ‘özel araştırmalar’ olarak çalışmalarını sürdüren iki ayrı ekip, yeni organizasyon yapısında bir araya geldi.

Uslukılınç, 2013’ten beri GfK Türkiye’nin tüketici tercihleri genel müdürü olarak çalışıyordu



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