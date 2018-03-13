Türkiye ve İsrail’i yönetecek
Dünyanın önemli pazar araştırması şirketlerinden GfK, dijitalleşmenin getirdiği dönüşümle birlikte global, bölgesel ve yerel organizasyon yapılarını değiştiriyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bu doğrultuda şirkette üst düzey bir atama oldu.
Mete Uslukılınç, Türkiye ve İsrail’den sorumlu genel müdür olarak atandı. GfK Türkiye çatısı altında ‘perakende paneli’ ve ‘özel araştırmalar’ olarak çalışmalarını sürdüren iki ayrı ekip, yeni organizasyon yapısında bir araya geldi.
Uslukılınç, 2013’ten beri GfK Türkiye’nin tüketici tercihleri genel müdürü olarak çalışıyordu
Önceki haber Paynet’in yeni genel müdürü oldu
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?