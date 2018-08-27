Türkiye ve Yunanistan’ı yönetecek
Sunucu güvenliği, bulut güvenliği ve küçük ölçekli işletme içerik güvenliğine odaklanan Trend Micro, yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Şirket, son olarak Blue Coat Systems’de ülke müdürü olarak görev alan Hasan Gültekin’i transfer etti.
HP, Oracle, Intel ve Microsoft gibi sektörün önemli şirketlerinde çalışan Gültekin, Trend Micro Türkiye ve Yunanistan Müdürü oldu. Gültekin, Trend Micro’da kendisine bağlı olan ülkelerin yönetiminin yanı sıra operasyon ve iş stratejilerinin geliştirilmesinden sorumlu olacak.
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olan Hasan Gültekin, HP, Oracle Türkiye ve İsviçre’de, Intel Türkiye, Microsoft Türkiye ve Trend Micro’da yurtiçi ve yurtdışı satış alanlarında çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu.
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